Descopera ingrediente pentru nunta perfecta la MOJO Wedding Expo, la ERA Park Oradea!

MOJO Wedding Expo, editia de toamna, revine la ERA Park Oradea intre 8 si 10 noiembrie.Targul de nunti, ajuns la editia a zecea, va fi unul de amploare si se va extinde de sub cupola complexului comercial din Calea Aradului nr. 62 in toata galeria si in sala de evenimente, oferind solutii utile si practice pentru ziua cea mare.Peste 60 de expozanti vor aduce o gama variata de produse si servicii esentiale: rochii de mireasa, verighete si alte tipuri de bijuterii, invitatii, aranjamente ... citește toată știrea