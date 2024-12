DJ-ii Radio ZU au fost asteptati de fani in Oradea, la debutul campaniei "Orasul Faptelor Bune". Mihai Morar: "Locul acesta este un fel de acasa pentru noi"

Pentru a cincea oara, DJ-ii Radio ZU au sosit in Oradea unde desfasoara campania "Orasul Faptelor Bune" in cadrul Targului de Craciun. Mihai Morar, Daniel Buzdugan si ceilalti DJ au fost asteptati duminica, la ora 14, de mai multi fani in Piata Unirii, care le-au oferit mici daruri si care s-au fotografiat cu vedetele ZU.De pilda, Clara, o adolescenta de la Colegiul Gojdu, le-a pregatit un desen de bun-venit (foto).Dupa sosirea in orasul gazda, atat Daniel Buzdugan, cat si Mihai Morar au ... citește toată știrea