Iulia Rugina, regizoarea filmelor "Breaking News" si "Love Building", revine in atentia publicului oradean cu primul sau documentar, "Playback".Filmul va fi proiectat la cinematograful Transilvania, sambata 30 septembrie, de la ora 21.00, sub egida TIFF Oradea, in prezenta realizatorilor si a protagonistului filmului - celebrul disk jockey Sorin Lupascu, premiat cu "Life Time Award" de catre asociatia DJ Romania si "Best Retro Concept" de catre DJ Association Europe din Londra.Pe langa ... citeste toata stirea