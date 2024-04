"Dragoste la foc mic": Proiectie de film gratuita in Oradea, la Asociatia Posticum

In acest sfarsit de saptamana, cinefilii pot participa la proiectia filmului "Dragoste la foc mic" in regia lui Anh Hung Tran, la sediul Asociatiei Posticum din Oradea. Intrarea la eveniment va fi libera.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Fundatia Comunitara Oradea, care organizeaza evenimentul alaturi de Asociatia Posticum, lungmetrajul nu a fost distribuit in cinematografele oradene, ca atare se va putea vedea pentru prima data in oras la sediul ONG-ului, pe strada Teiului nr. 26. ... citește toată știrea