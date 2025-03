"Dragoste si stralucire in armonie", concert de primavara la Oradea

Filarmonica Oradea este gazda unui concert dedicat Zilei Femeii si primaverii. Dirijoarea Mihaela Cesa Goje va fi cea care va conduce Orchestra oradeana, iar in prim-plan va fi solistul Octavian Lup, la violoncel. Evenimentul are loc joi, de la ora 19, in Sala Enescu-Bartok.Programul cuprinde lucrari semnate de Gabriel Faure: Suita "Pelleas si Melisande", Josepf Haydn: Concertul nr. 1 in Do Major, Gustav Mahler: Adagietto din Simfonia nr 5 si Pyotr Ilyich Ceaikovsky - Uvertura fantezie "Romeo ... citește toată știrea