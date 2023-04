La Scoala Primara nr. 2 Dragoteni s-a desfasurat, in Joia Mare, cea de-a XXVI-a editie a Festivalului "Oul de Pasti". Evenimentul, devenit traditional in perioada postdecembrista, a fost organizat de Primaria, Consiliul Local si Scoala Gimnaziala nr. 1 Remetea, Grupul de Actiune Locala "Esara Beiusului", Directia Judeteana pentru Cultura Bihor, Muzeul Esarii Crisurilor din Oradea si Muzeul Municipal Beius.La editia din acest an a FestivaluluiOul de Pastide la Drgoteni, au ... citeste toata stirea