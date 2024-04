"Duminica la Florii": Concert de pricesne organizat la Biserica Ortodoxa "Buna Vestire" din Sanmartin

Un concert de pricesne va avea loc in Duminica Floriilor, de la ora 17, in Sanmartin, la Biserica "Buna Vestire", cu sprijinul preotului paroh al acesteia, Origen Sabau.Concertul este dedicatul tuturor celor care doresc sa se pregateasca sufleteste pentru Sarbatorilor de Pasti."Incercam sa aducem in sufletele oamenilor caldura, emotie spirituala si apropiere de Domnul nostru Iisus Hristos, prin pricesnele interpretate de catre artisti locali", a spus gazda si organizatoarea evenimentului, ... citește toată știrea