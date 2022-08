Editia a IV-a in weekend, la Salonta - Festivalul Filmului pe Frontiera

Festivalul de Film pe Frontiera a ajuns la cea de-a patra editie si se va desfasura la finele acestei saptamani la Salonta. In program se regasesc patru titluri de film romanesc si maghiar, pelicule care au avut premiera in cadrul unor mari festivaluri internationale.Astfel, editia din acest an propune titluri de succes ale celor doua cinematografii printre care amintim filmul R.M.N., in regia lui Cristian Mungiu, film selectat anul acesta in competitia oficiala de la Cannes si Fiul lui Saul, ... citeste toata stirea