"Elif si ploaia": Premiera nationala la Teatrul Regina Maria Oradea

Trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria incheie anul cu o premiera nationala. Spectacolul "Elif si ploaia", scris de Sami Ibrahim, in regia lui Alex Ianasi, este programat sambata si duminica, pe 21 si, respectiv, 22 decembrie, de la ora 19, la Sala Transilvania.Piesa o are in centru pe Elif, care fuge din tara ei la o varsta frageda, din cauza dictaturii politice, numai pentru a se trezi intr-o alta dictatura, cea economica. Speranta ei de libertate se transforma rapid in lupta de ... citește toată știrea