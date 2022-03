ERA Park Oradea implineste 13 ani. Vino si ia-ti cadoul!

Centrul comercial ERA Park Oradea implineste luna aceasta 13 ani. O varsta frumoasa, in care am avut o sumedenie de provocari si o multime de satisfactii, pentru care va multumim voua in primul rand, cei care ati fost si sunteti alaturi de noi.Pentru a marca cum se cuvine aniversarea, pentru perioada 10 - 20 martie 2022, complexul din Calea Aradului nr. 62 a pregatit o campanie cu super-premii.Toti cei care, in acest interval, fac cumparaturi in valoare de 200 lei pe un singur bon fiscal ... citeste toata stirea