ERA Winter Park, la ERA Park Oradea: Vino alaturi de noi!

ERA Park Oradea sarbatoreste iarna si frumusetile ei in stil propriu. Centrul comercial situat pe Calea Aradului nr. 62 cauta parteneri pentru amenajarea ERA Winter Park, un "parc de iarna" special, menit sa aduca magia si farmecul acestei perioade mai aproape de tine.Pe langa mult asteptatul patinoar, singurul cu gheata naturala din Oradea, evenimentul isi propune sa aduca in parcare casute cu bucate alese si o serie de evenimente distractive.Daca esti antreprenor cu activitate in domeniul