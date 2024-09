Erlend Krauser, fost chitarist al trupei Phoenix si al lui James Last, concerteaza joi seara in Oradea, la Noo'vo (VIDEO)

Restaurantul Noo'vo din centrul Oradiei reia seria evenimentelor cu artisti apreciati, iar joi, 19 septembrie, il aduce in fata publicului pe chitaristul roman de etnie germana Erlend Krauser, fost component al trupei Phoenix si fost colaborator al lui James Last.Evenimentul se numeste Erlend Krauser live: A guitar virtuoso in concert."Chitaristul formulei de aur a celebrei trupe Phoenix a parasit Romania intr-un miez de noapte din 1977, inchis in celebrele boxe Marshall care au deschis ... citește toată știrea