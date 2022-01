Expozitie cu harti folosite de militarii Imperiului Habsburgic intre anii 1650 si 1800, expuse la Muzeul Tarii Crisurilor

Muzeul Tarii Crisurilor ii invita pe pasionatii de harti si istorie la prima expozitie din anul 2022. Aceasta cuprinde mai multe harti, unele cu o vechime de peste 300 de ani, care au fost facute in timpul Imperiului Habsburgic, in vremuri in care conducatorii acestuia isi doreau recucerirea spatiului din jurul Dunarii.In cadrul expozitiei "Spatii fluente. Harti ale spatiului dunarean 1650-1800" sunt adunate sute de harti, organizate in cinci sectiuni tematice. Ele fac parte din colectia de ... citeste toata stirea