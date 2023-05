Marti, 9 mai, de la ora 17.00, in Sala de expozitii temporare a Sectiei de Arta a Muzeului Esarii Crisurilor, va avea loc vernisajul expozitiei de arta decorativa - sticla "Reflexii in timp", a artistului plastic Ioan Tamaian.Muzeul Tarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal, impreuna cu Consiliul Judetean Bihor si Primaria Municipiului Oradea, organizeaza vernisajul expozitiei de arta decorativa - sticla "Reflexii in timp", a artistului plastic Ioan Tamaian.Evenimentul se desfasoara in ... citeste toata stirea