In perioada 14-22 iunie, in Cetatea Oradea, sectia muzeului Oradea, corp A, parter, este deschisa pentru public expozitia "Pigmentul monocolor". Evenimentul este realizat sub patronajul Asociatiei Artistilor Fotografi din Romania.Expozitia "Pigment monocolor" este realizata de fotograful Gelu Stanculescu, alaturi de modelul Maria Scirlet. Evenimentul in sine este un limbaj format din culori si texturi, prin care se exprima sentimente, stari, emotii. Textura si culorile sunt o a doua piele, un