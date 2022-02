Expozitie de arta vizuala - Trei zile de "Love"!

Pentru a aduce arta vizuala mai aproape de oradeni, o asociatie din Oradea alaturi de profesori si studenti va organiza in aceasta saptamana o expozitie fulger intr-un local din Oradea. Vor fi expuse 30 de lucrari, ale unor artisti oradeni consacrati si ale unora care abia au pasit pe calea afirmarii."Fii arta!" este o provocare, lansata tuturor celor care iubesc sau practica artele vizuale. Prima editie a unei viitoare serii de expozitii, reunite sub acest slogan, are ca tematica iubirea si ... citeste toata stirea