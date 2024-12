Expozitie in Cetate la 35 de ani de la Revolutie - Ziua Oradiei libere

La Muzeul Orasului Oradea a fost vernisata, marti, 17 decembrie, expozitia "#35 - Ziua in care Oradea s-a declarat oras liber", care a avut loc in prezenta a numerosi elevi, dar si participanti la acele momente fierbinti din ziua de 22 decembrie 1989.Expozitia vine sa surprinda, prin zecile de fotografii puse la dispozitie de patru fotografi oradeni - Alex Nitescu, Dumitru Lazau, Biro Karoly si Marian Antal, momentul plin de euforie din 22 decembrie 1989, cand oradenii au iesit in strada ... citește toată știrea