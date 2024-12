Expozitie in Cetate: "Ziua in care Oradea s-a declarat oras liber". Cum s-a petrecut Revolutia din 1989 in orasul de pe Crisul Repede

Curisii sau pasionatii de istorie recenta sunt invitati marti, 17 decembrie, de la ora 12, la Muzeul Orasului Oradea din Cetate, unde Muzeul Tarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal marcheaza 35 de ani de la Revolutia din 1989 prin vernisajul expozitiei temporare "#35 - Ziua in care Oradea s-a declarat oras liber".Conform unui comunicat de presa transmis de reprezentantii MTC, expozitia isi propune sa aduca in prim-plan emotiile si euforia traite de oradeni in ziua de 22 decembrie 1989, cand ... citește toată știrea