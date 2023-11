O inedita expozitie, ce cuprinde documente masonice originale si facsimile, carti, manuscrise etc., este deschisa publicului in Templul Francmasoneriei din Oradea.Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor, in colaborare cu Asociatia "Esara Crisurilor", prezinta o noua expozitie in Templul Francmasoneriei, pe str. Armatei Romane nr. 4. Aceasta expozitie inedita cuprinde documente masonice originale si facsimile, carti, manuscrise, registre si Constitutii ale Marii Loji ... citeste toata stirea