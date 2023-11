In cadrul manifestarilor prilejuite de "Anul Iuliu Maniu", marti, 14 noiembrie, de la ora 13.00, la sectia Muzeul Orasului Oradea din Cetatea Oradea, va avea loc vernisajul expozitiei "Iuliu Maniu - povestea unui destin de exceptie".Anul 2023 a fost declarat prin lege "Anul Iuliu Maniu", in acest an implinindu-se 150 de ani de la nasterea lui Iuliu Maniu (8 ianuarie 1873) si 70 de ani de la tragica sa moarte, in Penitenciarul Sighet (5 februarie 1953). Cu acest prilej, sectia Muzeul Orasului ... citeste toata stirea