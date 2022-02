Expozitie speciala la ERA Park Oradea: Arta transeelor in Romania

Sute de obiecte folosite in razboaie vor putea fi admirate, din acest sfarsit de saptamana, la ERA Park Oradea.Centrul comercial din Calea Aradului nr. 62 gazduieste, in perioada 25 februarie - 20 martie 2022, expozitia "Arta Transeelor (Trench Art) in Romania", organizata de Asociatia Muzeul Jucariilor."Arta din transee este de regula definita ca orice obiect de decoratiune, realizat de catre soldati, personal auxiliar al armatei, prizonieri de razboi sau civili, si a carui realizare este ... citeste toata stirea