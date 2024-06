Felix Folk Festival 2024 cu Mircea Vintila, Calin Pop, Focul Viu si alti invitati

O noua editie a Felix Folk Festival 2024 aduce in perioada 29-30 iunie, in Piateta Apollo din Baile Felix, doua zile de muzica si o selectie impresionanta de artisti, printre care Mircea Vintila, Calin Pop, Andrei Paunescu sau Trupa Focul Viu.Artistii invitati vor aduce pe scena din centrul statiunii, in fiecare seara, de la ora 19, muzica folk de colectie, cantece patriotice si cantece de munte, intr-o editie dedicata Bicentenarului Avram Iancu.In prima zi a festivalului, sambata, 29 iunie, ... citește toată știrea