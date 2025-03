Festival-concurs de muzica usoara la Oradea. Finalista Vocea Romaniei Narcisa Badea va sustine un recital

Art Oradea Festival reuneste la Oradea talente din intreaga tara, la Filarmonica de Stat Oradea, in data de 28 martie, de la ora 17. Cea de-a VII-a editie aduce pe scena tineri artisti din intreaga tara, dornici sa cucereasca publicul si juriul in competitia pentru marele premiu.Narcisa Badea, finalista Vocea Romaniei 2024, va avea un moment special."Art Oradea Festival promite o seara plina de talent, emotie si spectacol, in adevaratul sens al cuvantului", spun organizatorii, si anume ... citește toată știrea