Festival International de Muzica Usoara - Enjoy Music, la a doua editie

A doua editie a Festivalului International de Muzica Usoara Enjoy Music Baile Felix va avea loc in perioada 26-28 august, in statiunea Baile Felix, in piateta de langa Strandul Apollo.Evenimentul este organizat de Asociatia Enjoy Music, in parteneriat cu Primaria comunei Sanmartin, Liceul Tehnologic "Felix", si Asociatia de Promovare a Turismului in Statiunile Baile Felix si Baile 1 Mai.Acest eveniment urmareste atat sustinerea si promovarea tinerelor talente, cat si promovarea statiunii ... citeste toata stirea