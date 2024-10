Festivalul incepe astazi, 18 octombrie - Weekend in FNT pentru Teatrul Regina Maria

Teatrul Regina Maria este prezent cu spectacolele "Zeite de categoria B" si "Rabbit Hole" in selectia celei de-a 34-a editii a Festivalului National de Teatru (FNT).Productia "Rabbit Hole" a Teatrului Regina Maria, cu un text semnat de dramaturgul David Lindsay-Abaire si in regia lui Vlad Cristache, a avut premiera in luna aprilie 2024, si este o drama psihologica profunda, care exploreaza tema pierderii si modul in care oamenii fac fata durerii si suferintei. Spectacolul ofera o viziune ... citește toată știrea