Festivalul Primaverii debuteaza marti cu solisti din Japonia si dirijorul Tiberiu Soare

Renumitul dirijor Tiberiu Soare deschide marti, 19 martie, ora 19, a XIII-a editie a Festivalului Primaverii, la Filarmonica de Stat Oradea.Concertul cuprinde lucrari de G. Enescu: Preludiu la unison din suita nr. 1 in Do major, S. Prokofiev: Concertul pentru pian nr. 3 in Do major, G. Puccini: Aria "O mio bambino caro" din Opera Gianni Schicchi, Aria "Quando men vo" din Opera La boheme si de C. Gounod: Aria "Je veux vire" din Opera Romeo si Julieta si Muzica de balet din Faust.Invitate ... citește toată știrea