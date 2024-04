"Festum on Bike": Tura pe doua roti prin Oradea si un concert tribut Queen in Cetate

Iubitorii de miscare sunt invitati sa ia parte, pe 9 mai, la o tura pe doua roti prin Oradea, la actiunea "Festum on Bike", organizata in cadrul evenimentului Festum Varadinum.Potrivit unui comunicat transmis de organizatori, tura va incepe la ora 18, din Parcul Magnolia, si se va incheia in Cetatea Oradea.Traseul va avea o intindere de 10 kilometri si va fi anuntat la inceputul lunii mai.Pe tot parcursul acestuia, atmosfera va fi intretinuta de un DJ, care va pune muzica in timp ce va ... citește toată știrea