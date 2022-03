Filarmonica din Oradea organizeaza o auditie pentru tineri muzicieni. Vrei sa urci pe scena?

Filarmonica de Stat Oradea a lansat proiectul cultural "Fil Nouveau | Feel young" dedicat tinerilor artisti instrumentisti din Romania. Practic, se organizeaza o auditie pentru selectarea unor solisti - instrumentisti care sa urce pe scena intr-un concert alaturi de muzicienii institutiei de cultura oradene."Prin acest proiect se doreste sustinerea tinerelor talente si promovarea acestora in cadrul Stagiunii 2021-2022, in calitate de solisti. Selectia se va realiza in urma unei auditii ... citeste toata stirea