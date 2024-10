Filarmonica Oradea. Deschiderea stagiunii 2024-2025 - "Ecosul armoniei"

In sala de concerte "Enescu - Bartok" va avea loc joi, 3 octombrie, de la ora 19.00, concertul din deschiderea stagiunii Filarmonicii de Stat Oradea, intitulat "Ecosul armoniei". Evenimentul va da tonul stagiunii si va ramane, prin ecoul sau, in inimile melomanilor, pana cand se va stinge si va ceda locul unor noi ecouri si concerte memorabile...La pupitrul dirijoral se va afla Andrej Vesel, dirijorul permanent al Filarmoncii de Stat Oradea. Andrej Vesel s-a nascut in capitala Croatiei, ... citește toată știrea