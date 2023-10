In cadrul editiei din acest an a FestiFall, oradenii sunt invitati sambata, 14 octombrie, ora 17.00, la proiectia filmului documentar "Remember Iuliu Maniu - 1986", care va avea loc la Muzeul Orasului Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr, 39-41 (Cetatea Oradea).Evenimentul este organizat de Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal, in parteneriat cu Festivalul de Film si Istorii Rasnov si Casa Memoriala "Iuliu Maniu" Badacin. Anul 2023 a fost declarat "Anul Maniu", deoarece s-au implinit ... citeste toata stirea