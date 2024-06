Final de FITO. Cine sunt castigatorii Festivalului de Teatru Scurt

Editia a IX-a a Festivalului International de Teatru Oradea s-a incheiat duminica seara cu gala de premiere a celor mai bune productii teatrale si cu un concert Nicu Alifantis & FragileBand, dupa noua zile pline de spectacole, concerte si alte evenimente culturale conexe.Editia din acest an a adus in fata publicului trei sectiuni. Prima, OFF CONCURS, a prezentat productii de top ale momentului, cea de-a doua, OUTDOOR, a transformat strazile Oradiei intr-o mare scena, oferind trecatorilor ... citește toată știrea