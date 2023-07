Teatrul Regina Maria a ajuns la final de stagiune, dupa un an plin de spectacole extraordinare, de participari la festivaluri prestigioase din tara si din strainatate si o editie reusita a Festivalului International de Teatru.Luna iulie aduce cu sine o vacanta binemeritata, dar nu inainte de a inregistra in condica de succese a Teatrului Regina Maria premierele, festivalurile si deplasarile din perioada august 2022 - iunie 2023.Trupa Iosif VulcanA avut in aceasta perioada noua premiere, ... citeste toata stirea