"Flori din hartie, flori din suflet": atelier creativ de 8 Martie, la muzeele oradene

Atelierul creativ "Flori din hartie, flori din suflet" este dedicat copiilor, tinerilor, dar si adultilor, care sunt invitati la Muzeele Memoriale din Oradea, la inceput de martie.Micutii vor putea afla informatii despre figuri feminine care s-au remarcat in diverse domenii, in cadrul unor discutii interactive, vor realiza flori prin tehnici simple de pliere a hartiei si vor confectiona felicitari cu mesaje "de suflet" pentru a le dedica persoanelor speciale din viata lor, in prag de Ziua ... citește toată știrea