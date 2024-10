"Foc si apa" in centrul Oradiei. Patru cluburi expun in Piata Unirii imagini cu traseul Celor Trei Crisuri

Membrii a patru asociatii fotografice din Oradea, Arad si Ungaria isi vor etala lucrarile in Piata Unirii, incepand de miercuri, 6 noiembrie.Expozitia internationala cu titlul "Foc si Apa" va reda imagini care au imortalizat raurile din zona, care imbratiseaza Marea Campie - cele Doua Crisuri in sud si Crisul Repede in nord, care continua sa curga conectandu-se in Cele Trei Crisuri. Acestea, la randul lor, isi continua traseul si se unesc cu raul Tisa, apoi cu raul Mures si, in final, cu ... citește toată știrea