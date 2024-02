Hai, Romania! Povestea Generatiei de Aur din fotbalul romanesc va fi proiectata, in avanpremiera, la Cinema Palace (VIDEO)

Documentarul realizat despre cea mai spectaculoasa perioada a fotbalului romanesc, in care "nationala" a ajuns pe locul trei in lume si s-a calificat de trei ori la rand la Campionatul Mondial, va fi proiectat, in avanpremiera, pe 28 februarie, de la ora 19.30, la Cinema Palace din Lotus Center.Intitulat "Hai, Romania! - Povestea Generatiei de Aur", filmul documentar "spune povestea celei mai vii si intense perioade din fotbalul romanesc: anii 1980-2000. E statuia pe care o merita Generatia ... citește toată știrea