Holograf, The Motans si Iuliana Beregoi canta duminica seara in Piata Unirii din Oradea (VIDEO)

A cincea editie a campaniei "Orasul Faptelor Bune" care se desfasoara in Oradea debuteaza duminica, iar dupa ce DJ-ii vor intra in casa, in jurul orei 14, si vor tine primele emisiuni, seara pe scena din Piata Unirii sunt programate primele concerte.De la ora 20, pe scena vor urca Iuliana Beregoi, The Motans si Holograf. Oferta din prima seara este astfel variata si tentata pentru generatii diferite.Ordinea in care vor canta invitatii primei seri din "Orasul Faptelor Bune" nu a fost ... citește toată știrea