Horia Mihail, in concert alaturi de orchestra filarmonicii - Lucrari de Grieg & Rahmaninov

Pianistul Horia Mihail va concerta alaturi de orchestra filarmonicii oradene, joi, 29 septembrie, de la ora 19.00, in sala "Enescu - Bartok", sub bagheta maestrului Romeo Rimbu.Din program vor face parte lucrarile: Edvard Grieg - Concert pentru pian si orchestra in la minor, op. 16, si Serghei Rahmaninov - Simfonia nr. 2 in mi minor, op. 27.Romeo Rimbu este dirijor permanent al Filarmonicii de Stat din Oradea si profesor universitar in cadrul Facultatii de Arte a Universitatii din Oradea. ... citeste toata stirea