"I Love Hope": Eveniment motivational, cu cheful Nicolai Tand pe afis, la Oradea

Oradenii sunt invitati, pe 12 decembrie, sa asculte povestile si sfaturile unor oameni care si-au transformat visele si sperantele in realitate."I Love Hope" (Iubesc speranta) il are cap de afis pe cunoscutul chef Nicolai Tand, recent castigator al concursului televizat Asia Expres."Plecat din Maramures in Franta la doar 20 si ceva de ani, Nicolai a trait mai bine de un deceniu peste hotare, experimentand cat altii nu reusesc intr-o viata intreaga. A fost sofer pe ambulanta, a lucrat pe ... citește toată știrea