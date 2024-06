Ii vechi de peste 100 de ani, expuse la Muzeul Tarii Crisurilor

Cateva zeci de ii, intre care si sapte vechi de un secol, vor putea fi admirate in cadrul unei noi expozitii in incinta Muzeului Tarii Crisurilor din Oradea. O parte dintre ele au fost confectionate in ultimele luni in cadrul unei sezatori organizate in institutia muzeala.Potrivit unui comunicat transmis de MEsC, vernisajul expozitiei va avea loc vineri, in 21 iunie, de la ora 17, la sediul MTC de pe strada Armatei Romane nr. 1/A.Expozitia intitulata "Sezatoare la muzeu" aduna aproape 40 de ... citește toată știrea