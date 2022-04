Imagini in dialog: Profesorii-artisti din Oradea isi expun creatiile

O expozitie traditionala a profesorilor care predau arte vizuale in Oradea isi va deschide portile, pe 3 mai, la Muzeul Tarii Crisurilor. Elevii, studentii si toti cei curiosi vor putea vedea creatiile semnate de 27 de artisti locali.Ajunsa la a sasea editie, expozitia "Imagini in dialog" a fost lansata, in 2014, la initiativa conducerii Departamentului de Arte Vizuale al Facultatii de Arte din Oradea, in parteneriat cu Liceul de Arte din Oradea si Muzeul Tarii Crisurilor, cu scopul de a ... citeste toata stirea