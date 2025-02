In 28 februarie, concertul "Esarfa in dar" - Mircea Baniciu vine la Oradea

Celebrul cantautor Mircea Baniciu aduce concertul "Esarfa in dar" pe 28 februarie, la Oradea. Evenimentul, ce va prezenta in capitole de istorie muzicala intreaga cariera a solistului, va avea loc la Casa de Cultura a Sindicatelor, de la ora 19.00, si va fi dedicat eternei muze - femeia.Vocea sa inconfundabila, nespus de frumoasele acorduri de chitara si melodiile pe care s-au scris povestile de dragoste ale generatiilor rebele, se vor auzi live intr-un concert ca o calatorie in timp, prin ... citește toată știrea