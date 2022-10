In cadrul proiectului cofinantat de AFCN, (a)LIVE - Premiera spectacolului LUX

Fundatia Culturala "Festivalul International de Teatru Oradea", in parteneriat cu Teatrul Regina Maria, anunta premiera spectacolului LUX scris si regizat de catre Gabriel Sandu. Evenimentul face parte din proiectul "(a)LIVE", co-finantat de Administratia Fondului Cultural National.Prima reprezentatie va avea loc in 1 noiembrie, de la ora 19.00, la Sala Arcadia. Urmatoarele reprezentatii sunt programate pentru 2, 5 si 6 noiembrie.LUX este un spectacol care abordeaza conceptul de pierdere in ... citeste toata stirea