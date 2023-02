In memoriam profesor Sever Dumitrascu (1937-2022) - Ultima carte

In toamna anului trecut, mai exact in ziua de duminica 2 octombrie, trecea la cele vesnice unul dintre cei mari mari arheologi din ultimile decenii din Romania, profesorul Sever Dumitascu. Domnia sa a fost o personalitate marcanta a arheologiei si istoriografiei romanesti din ultimile cinci decenii, cu o activitate remacabila atat la nivel national, cat si international. A fost vreme de doua decenii directorul Muzeului Esarii Crisurilor in perioada 1972-1990 si profesor din 1962 la Catedra ... citeste toata stirea