In perioada 14 - 17 noiembrie - ORA Jazz Festival

Pe parcursul a patru zile, intre 14 si 17 noiembrie, la Filarmonica de Stat din Oradea si Sinagoga Neologa Sion, vor avea loc concerte de jazz simfonic si jazz avangardist, jazz vocal si concerte in care improvizatia si muzica electronica vor fi creatoare de atmosfera.Ziua de joi, 14 noiembrie, este ziua jazzului simfonic, la Filarmonica de Stat Oradea. Festivalul are onoarea sa gazduiasca, in parteneriat cu Institutul Adam Mickiewicz - Polonia, doua lucrari de jazz simfonic contemporan: ... citește toată știrea