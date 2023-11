Fundatia Comunitara Oradea si grupul de colindatori "Alunu" propun bihorenilor retrairea vremurilor in care familiile se adunau in postul Craciunului pentru a se pregati de colindat in Seara de Ajun.Sunt asteptati bihorenii de toate varstele, de la copii de 5 ani, familii si prieteni, pana la seniori dornici sa se bucure de seri de colinde in comunitate. Intalnirile vor avea loc in Comuniteca, spatiul pus la dispozitie de Fundatia Comunitara Oradea, in incinta Crisul Shopping Center, etajul 1, ... citeste toata stirea