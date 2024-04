In perioada 26 aprilie - 2 mai, la Oradea - Concurs international dedicat dirijorilor

Filarmonica de Stat din Oradea organizeaza in perioada 26 aprilie - 2 mai 2024, cea de-a treia editie a unui concurs international dedicat dirijorilor de orchestra, care are particularitatea de a realiza selectia castigatorilor fara un juriu extern, ci lasand posibilitatea membrilor orchestrei sa voteze, sa aleaga laureatii si sa-i invite sa dirijeze in urmatoarele doua stagiuni.Conceptul Orchestra's Conductor Competitionapartine maestrului Cristian Orosanu, care este si presedintele ... citește toată știrea