In perioada 29 - 30 iunie - Festivalul National de Folk, editie speciala

Felix Folk Festival 2024 va fi o editie speciala, dedicata Bicentenarului Avram Iancu, cu o gama diversa de artisti si acces gratuit pentru public.Festivalul se va desfasura in perioada 29 - 30 iunie, in Piateta Apollo din Statiunea Baile Felix, fiind organizat in parteneriat de catre Asociatia Culturala Pro Lirica Oradea si Primaria Comunei Sanmartin, cu implicarea Asociatiei pentru Promovarea Turismului in Statiunile Baile Felix si Baile 1 Mai. Spectacolele vor incepe la ora 19.00, iar