In Piata Unirii din Oradea - A sosit autobuzul biblic

In Piata Unirii, a poposit un autocar cu numere de Germania, unde vizitatorii pot vedea o expozitie de Biblii, in mai multe limbi si forme.Autobuzul calatoreste prin toata Europa, iar la Oradea a ajuns la invitatia lui Judit Vinczene, preot reformat."Evenimentul se numeste *Turul autobuzului biblic* si este prezent pentru a patra oara la Oradea. Asociatia biblica din Germania organizeaza permanent asemenea tururi in Polonia si Romania, dupa Oradea urmand sa poposeasca la Sibiu. Expozitia se ... citeste toata stirea