In sala de teatru, si in aer liber - Program estival la Teatrul Regina Maria

Teatrul Regina Maria continua stagiunea cu un program estival care cuprinde spectacole atat in aer liber, in Cetatea Oradea, cat si in sali. Tartuffe, Genul Acuzativ sau Profu de franceza sunt doar cateva dintre titlurile programate, carora li se adauga spectacole pentru copii.La finalul acestei saptamani Trupa Iosif Vulcan va fi prezenta cu spectacolul Crestini, in cadrul Festivalului International de Artele Spectacolului Atelier. Miercuri, 15 iunie, in Cetatea Oradea, de la ora 20.00, va ... citeste toata stirea