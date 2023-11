Doua sali din centrul orasului gazduiesc in acest weekend cea de-a patra editie a Ora Jazz Festival, in cadrul caruia pe scene vor urca muzicieni din Germania, Norvegia, Regatul Unit si Franta, care isi vor prezenta inclusiv cele mai recente creatii, in sase concerte.Primele doua concerte sunt programate vineri seara la sala de concerte "Enescu - Bartok" a Filarmonicii. Incepand cu ora 19, vor urca pe scena doua tinere formatii din Germania, care si-au lansat albumele la casa de discuri ACT ... citeste toata stirea